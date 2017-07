Wijnwandeling Edam met 700 deelnemers

Op vrijdagavond 23 juni vond het leukste evenement van Edam weer plaats, namelijk de wijnwandeling. Van 19:00 tot 22:00 uur waren de deuren van de deelnemende bedrijven geopend om de vele deelnemers van de lekkerste geselecteerde wijnen te laten proeven.

De glazenverkoop vond op 20 mei plaats op de Dam. Per persoon konden er maximaal 6 glazen gekocht worden. Dit glas was het deelnamebewijs. De 700 glazen waren in 3 kwartier uitverkocht.

Vrijdagavond was ‘t een drukte van belang in het centrum. Veel groepen zag men met een glas in de hand langs de winkels lopen, waar wijn ingeschonken werd. Het zorgde voor een uniek sfeertje in Edam. Met recht kan gesproken worden van het leukste evenement van Edam.