Wintertennishal weer geplaatst bij Dijkzicht

Donderdag 5 september, vlak voor de kermis, was een grote groep van 22 vrijwilligers onder leiding van groundsman René van Eijsden volop in de weer op het complex van tennisvereniging Dijkzicht. Met vereende krachten werd in één dag weer de grote opblaasbare winterhal geplaatst.

Hierin kan op twee Gravel Plus Premium-buitenbanen tennis gespeeld worden, die nu dus overdekt zijn. Tot twee jaar terug waren dit nog smashcourt velden. Met name de jeugd van T.V. Dijkzicht kan in deze extra tijdelijke hal op de buitenbanen trainen en spelen.

De hal en tennisvelden liggen er weer strak bij. Nu de zomer en kermis weer voorbij zijn, kondigt zich het winterseizoen aan. Daar is T.V. Dijkzicht zo dus al op voorbereid.