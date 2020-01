Wintertraining van Kanovereniging Edam in het zwembad

In het binnenbad van “De Waterdam” vond zondagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur een Wintertraining plaats voor de leden van Kanovereniging Edam. In het verleden werd er meerdere keren Winter-kanoën gehouden in het zwembad.

Vorig jaar ging dit niet door vanwege de verbouwing van de loods van Kanovereniging Edam aan het Oorgat. Nu waren er een tiental leden naar De Waterdam gekomen om baantjes te peddelen met de kano of kajak in het zwembad. De kano-les werd gegeven door Rick Huider en er was een mix van oefeningen.

Eerst werden wat baantjes gezwommen en daarna konden de kano’s in het bad om te peddelen, balansoefeningen en basispeddelslagen te doen. Met name kon zo de techniek van het eskimoteren uitgevoerd worden. Het water in het zwembad is lekker warm en er is een beter zicht.