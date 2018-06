Zomerfeest op speeltuin “De Speelderij”

Afgelopen zaterdag was het jaarlijkse Zomerfeest in speeltuin De Speelderij. Een wagen van NUSO (de landelijke speeltuin organisatie) was naar Volendam gekomen. En hierin zaten extra spellen en speelattributen voor het Zomerfeest. Op het speelterrein werden een tiental grote spellen geplaatst, zoals een voetbalspel, ballen gooien, ringen werpen, kaatsspel, etc. Verder de limokoe, waar de kinderen al melkend een beker ranja konden vullen. Verder was er een stand met een popcorn-apparaat.

Deze lekkernij werd gratis aan de spelende jongens en meisjes uitgedeeld. En als extra klap op de vuurpijl was er een groot luchtkasteel in de speeltuin opgesteld, waarin de kinderen zich naar hartenlust konden vermaken met hossen en springen. Het was zaterdagmiddag ideaal speeltuinweer, zodat veel kinderen met hun ouders naar De Speelderij waren gekomen.