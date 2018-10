Grote bestraatklus voor Hennephof & Jonk

De stratenmakers van Hennephof & Jonk zijn op verschillende locaties in onze gemeente aan het bestraten. De komende twee weken wordt nog bestraat op de Tjalk en dan is het renoveren van het straatwerk van de grote woonwijk op de Blokgouw 7 afgerond.

Nog tot en met Kerst zijn de stratenmakers aan het werk in de Claes Teenxstraat te Edam. Hierbij worden ook de aangrenzende hofjes nieuw bestraat. Inmiddels is de Claes Boesserstraat gereed gekomen en nu wordt tevens bestraatwerk uitgevoerd in de Jan Huibrechtszstraat en Sijmen Grootstraat. Deze hele woonwijk is “op de schop” gegaan, want er is tevens een nieuw riool in aangelegd. Tot het einde van dit jaar wordt het straatwerk nu vernieuwd.