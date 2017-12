‘Betaal ik de huur of de tandartsrekening?’

Hans Uijlenhoed en Tilly Veerman-Bond over bewindvoering: sociaal, fascinerend en uitdagend

Even voorstellen: Hans Uijlenhoed en Tilly Veerman-Bond. Bewindvoerders van beroep. Beide blijven normaal gesproken buiten het gezichtsveld en komen pas in beeld als het water je tot aan de lippen staat. ,,Bewindvoering was een vrij onbekend fenomeen”, zegt Tilly. ,,Als je op welke gronden dan ook niet in staat bent je financiën te beheren en in de problemen zit, kun je bij ons terecht.” Het duo, éénpitters die samenwerken, beseft dat er een drempel is voor mensen om hun hulpvraag te delen. ,,De schaamte is begrijpelijk, maar we merken dat die steeds minder wordt. En de stap naar beschermingsbewind is tenslotte de eerste stap naar een financieel stabiele en/of schuldenvrije toekomst.”

Hans is afkomstig uit de bankenwereld. ,,Het was het hoogtepunt van de crisis, toen ik tijdens een grote reorganisatie bij ING mijn vinger opstak Ik vond het wel mooi geweest na achttien jaar in die branche. Mijn geluk lag niet meer in de financiële dienstverlening. Ik wilde iets anders doen, een vak uitoefenen, waarin het sociale en morele aspect prettig voelden. Meer behulpzaam en minder commercieel gedreven zijn als relatiemanager bij ING, ik was er klaar mee.”

,,Iemand vroeg aan me of bewindvoering iets voor me was. Dat beroep stond destijds nog in de kinderschoenen. Sloeg ik aan het pionieren en ben ik vervolgens een selfmade bewindvoerder geworden, door instellingen af te gaan en mezelf overal voor te stellen. Zo kreeg ik klanten uit de verslavingszorg, via de GGD, GGZ, vanuit bejaardentehuizen. Zo maakte ik niet alleen mezelf het vak eigen, maar groeide ook mijn portefeuille met verschillende klanten.”

,,Bewindvoering groeide uit tot een bedrijfstak, ook omdat mensen de schaamte bij het besef dat ze in de problemen zaten meer en meer loslieten. Ondertussen kwamen er opleidingen aan de HogeSchool van Amsterdam. De bedrijfstak heeft zich geprofessionaliseerd dat je accountantscontrole hebt op je werkprocessen, je jaarlijks studiepunten moet halen, het is een volwaardig beroep geworden. Indien de rechtbank de gestelde kwaliteitseisen en de bevindingen van de accountant positief beoordeeld, wordt je aanstelling verlengd.”

,,De branche-organisatie eiste op een gegeven moment ook dat een bewindvoerder moest zorgen voor een goede achteropvang. Als mij wat zou overkomen, zouden immers vele gezinnen zonder hulp komen te zitten, dan is er een serieus probleem. Daar zit de rechtbank niet op te wachten. Toen ik in 2009 begon, waren er tientallen bewindvoerders in Noord-Holland en inmiddels zijn er honderden in deze provincie. Ik heb twee collega’s in Hoorn waarmee ik de samenwerk en enige tijd geleden zocht Tilly contact.”

Tilly: ,,Ik vond dit ook een interessant vak. Heb vorig jaar meegelopen met Hans en meegekeken tijdens praktijksituaties. Ik ben na een lange carrière bij de Rabobank begin dit jaar gestart als professioneel bewindvoerder. En stelde hem voor om te gaan samenwerken. We hebben ieder onze eigen klantenkring, onderhouden regelmatig contact, sparren en bespreken dossiers met elkaar, bezoeken samen events en seminars.”

,,Bewindvoering is geen commercieel beroep”, stelt Hans, ,,Je tarieven worden bepaald door de rechtbank en staan op www.rechtspraak.nl. Dan dien je iemands financiën te beheren, maar ook de tas met schulden, je moet achter de schuldeisers aan, beslag van het inkomen afhalen én je hebt ook te maken met de onderliggende problematiek.”

,,Een gezin wat moet leven van 80 euro in de week, heeft niet zo’n prettig gezinsleven als jij en ik. Daar heerst thuis vaak een spanningsveld, daar hebben kinderen een rugzak, er is verslavingsproblematiek of mensen hebben conflicten met werkgevers waardoor het salaris niet wordt uitbetaald. Waardoor ik een keuze moet maken: betaal ik de huur of betaal ik de tandartsrekening? Waardoor het kind van de ouders misschien niet meekan op schoolreisje. Het is continue een kwestie van laveren binnen de bestaande problematiek en dat beheersbaar te krijgen. Om de mensen te begeleiden richting een schuldhulptraject, zodat ze binnen vier of vijf jaar hun schuldenlast kwijt zijn.”

Tilly: ,,Het komt hier steeds vaker voor dat mensen niet in staat zijn binnen drie jaar de betalingsregeling rond te krijgen. Nationaal gezien gebeurt dat zelfs bij één op de drie.”

Hans: ,,Daar zijn ook veel jongeren bij. Dan is het verstandig om als gezin samen met een onafhankelijk persoon de problemen te lijf te gaan. Want er heerst wantrouwen binnen het gezin.”

Tilly: ,,En ouders gaan er aan onderdoor. Als iemand onder bewind komt, gaat alles via ons: de post, de contacten met de deurwaarder, de gemeente. En we geven de klant maandelijks een bedrag wat binnen het budget past, om kleding en eten van te kopen. De IB-aangifte wordt door ons verzorgd, de toeslagen aangevraagd waar de klant recht op heeft, we helpen ze mee te denken over het uitgavenpatroon, over hoe ze vaste lasten als gas en elektriciteit terug kunnen dringen.”

Hans: ,,Het gebeurt dikwijls dat mensen zich letterlijk en figuurlijk gaan verschuilen, achter de bank zitten als de deurwaarder voor de deur staat. Mensen gaan zich in bochten wringen, je bent niet meer eerlijk naar je omgeving en ook niet naar jezelf. Als je de regie vervolgens uit handen moet geven, voelt dat misschien niet fijn, maar dat geeft wel rust.”

Tilly: ,,Je trekt samen op met de klant én de hulpverlener. Dat werkt prettig, Je bent aangesteld om de financiën te beheren, dat is je primaire taak, maar je probeert die persoon de routing aan te reiken, die ertoe leidt dat het onderliggende probleem wordt weggenomen.”

Hans: ,,Wetend dat gedragsverandering één van de moeilijkste dingen is. Regelmatig dien je iemand terecht te wijzen en het belang te laten inzien, dan moeten ze even op de blaren zitten en kunnen misschien geen kerstcadeaus kopen.”

Tilly: ,,Ze zitten in de stress, kunnen niet meer helder, rationeel en lange termijn-denken, dat is wetenschappelijk bewezen. Aan ons de taak om dat constant uit te leggen. En te benadrukken waar we naar toe willen: naar een schuldenvrije toekomst. Het is geen gemakkelijk beroep, wel een uitdagende.”

Hans: ,,Je krijgt ook met klanten te maken die vanuit de reclassering komen, dat resulteert wel eens in momenten dat ze ergens mee dreigen en direct meer geld willen. Dan probeer je ervoor te zorgen dat hij of zij je respecteert, dat ze het niet op de spits drijven. Dat is ook wel fascinerend.”

Tilly: ,,Je moet je eigen grenzen bewaken, maar je bent ook een stukje maatschappelijk werk aan het verrichten: de één heeft verslavingsproblematiek, de ander schulden, weer een ander heeft psychische problemen.”

Als dat wordt erkend, gaan mensen vaak eerst naar de gemeente en die verwijst – zoals het nu gaat – door naar een kantoor gevestigd buiten onze gemeentegrenzen, terwijl Uijlenhoed en Veerman-Bond als E- en Volendammers als het ware binnen handbereik zijn. Tilly: ,,Wij willen graag benadrukken dat mensen altijd vrij zijn in de keuze voor een bewindvoerder. Een klant moet zich veilig voelen.”

Hans: ,,Je merkt hier dat de mensen met een hulpvraag het op prijs stellen dat die hulpvraag binnen de gemeente wordt opgelost. Je verwijst iemand die naar een dokter wil toch ook niet door naar een huisarts in Beverwijk.”

Tilly: ,,Wij zijn éénpitters, we zijn flexibel qua beschikbaarheid. We spreken de taal, kennen de gewoonten en cultuur. We hebben het netwerk en dus ook korte lijnen hier. Veel klanten in onze gemeente ervaren dat juist als prettig.”

Hoe werkt het?

,,Als iemand zich bij ons meldt, gaan wij thuis langs bij de cliënt en maken wij een inschatting welke financiële maatregel passend is. Bewindstelling wordt door de rechtbank uitgesproken wegens lichamelijke of psychische beperkende toestand of problematische schulden.

Als bewindvoerder ben je verplicht om een gedetailleerd plan van aanpak met onderbouwing in te dienen bij de rechter waaruit blijkt wat er speelt en of de schulden problematisch zijn.

Wanneer uit het gesprek naar voren komt dat de schulden niet problematisch zijn, en middels goede afspraken op te lossen zijn, is bewind wellicht een te zware maatregel en kunnen wij iemand toch helpen door Budgetbeheer aan te bieden. Wij stellen dan samen met de cliënt een budgetbegroting op en geven tevens adviezen op allerlei gebieden.”