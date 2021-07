Het is nu heel gemakkelijk om de auto theorie online te oefenen.

Je zult natuurlijk de theorie uit een recent verkeersboekje moeten leren. Deze kun je ook online bestellen en thuis laten bezorgen. Echter, om te oefenen, heb je ander materiaal nodig zodat je jezelf kunt toetsen. En dat is de bedoeling van de mogelijkheden die jou worden geboden om online de auto theorie te oefenen. En niet alleen daarvoor. Er zijn ook mogelijkheden online om jou bij te staan bij de aanschaf van een tweedehandse auto. partner content

Meteen een auto kopen?

Heb je je rijbewijs gehaald, na te zijn geslaagd voor zowel het theorie examen als het praktijkexamen van het CBR? Dan is het tijd om uit te kijken naar een leuke bolide. Geen nieuwe, want dat valt buiten jouw budget dus een tweedehandse auto. Het is verstandig hierbij om zelf te controleren wat de staat is van de auto die je wilt kopen. Je kunt online een kentekencheck aanvragen van het Rijksdienst van het Wegverkeer (RDW).

Zo krijg je een overzicht van de eigenarenhistorie, de dagwaarde, de kilometerstand/tellerstand, de APK-keuringsdatum, het schadeverleden en de wegenbelasting van de auto. Kun je met een gerust een besluit nemen om het voertuig wel of niet aan te schaffen.

Voorbereiden op het CBR theorie-examen

Het CBR is het bevoegd orgaan om rijexamens af te nemen van burgers. Om mee te doen aan theorie-examen moet je tenminste 16 jaar oud zijn. Wil je dit examen in een keer succesvol afleggen, dan moet je je goed voorbereiden. Je gaat het theorie examen oefenen door onder meer jezelf te toetsen op de verkeersborden. Via de link kom je terecht op een website waar je behalve verkeersborden ook kunt oefenen op de andere onderdelen.

Je kunt op deze website gratis oefenen en de behaalde score van je oefeningen bekijken. Mocht je meer willen oefenen dan helpt een betaalde registratie hiermee. Zoals voor de kennis- en inzichtvragen die het CBR op het examen aan jou zal voorleggen.

Extra voorbereidingen

Heb je behoefte aan nog meer oefenmateriaal omdat je niet overtuigd bent van jouw zelfvertrouwen? Auto theorie examen oefenen is nog meer te doen via de link. Je hebt toegang tot nog meer oefenmateriaal waarbij je gratis kunt oefenen. En met een betaalde registratie heb je natuurlijk uitgebreide mogelijkheden tot oefenen en het resultaat van het geoefend examen. Deze website maakt het je nog gemakkelijker.

Je kunt namelijk de website opslaan zodat je toch kunt oefenen wanneer je geen toegang hebt tot het internet.

Het kost tenslotte nogal wat om aan je rijbewijs te komen.

Hoe eerder je begint met voorbereiden, hoe meer tijd je eraan besteed. Hoe hoger jouw kansen om in een keer te slagen. Oefen dus flink met het examen op de links aangegeven. Betaal voor extra oefeningen zodat je zelfverzekerd het examen aflegt. En als je gereed bent om een tweedehandse auto te kopen, doe eerst je controle, ook online. Om jezelf onnodig ongerief te besparen.