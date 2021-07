vacature

VACATURE: Administratiekantoor Runderkamp

Ter uitbreiding van ons huidige team zijn wij op zoek naar een

(gevorderd) administratief medewerker m/v

Kenmerkend aan ons administratiekantoor is de persoonlijke benadering en

inlevingsvermogen naar zowel klant als medewerker. Binnen ons kantoor werken wij met een klein en hecht team en is er sprake van een informele sfeer.

De werkzaamheden bestaan uit:

verwerken van administraties

opstellen van aangiften omzetbelasting

voorbereiden van jaarrekeningen

verzorgen van loonadministraties

Wie zoeken wij:

wij zoeken een enthousiaste leergierige medewerker

je hebt bij voorkeur een afgeronde MBO opleiding met de richting financieel / administratief

ervaring met het verzorgen van loonadministraties is een pre

Je kunt zelfstandig, secuur en efficiënt werken en hebt goede communicatieve eigenschappen in woord en geschrift.

Wij bieden een functie met afwisselend werk voor minimaal 32 uur per week.

De salariëring is in overeenstemming met het niveau van de kandidaat.

Interesse ?

Heb je interesse, stuur dan een mail voorzien van je CV naar info@administratiekantoorrunderkamp.nl.

Administratiekantoor Runderkamp Wattstraat 2a 1131 JX Volendam

Postadres: Postbus 264 1130 AG Volendam Telefoon 0299-368962

www.administratiekantoorrunderkamp.nl