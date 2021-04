Vacature

Vacature: Axento

Axento zoekt een gemotiveerde student voor de functie commercieel medewerker (parttime)

Wil jij werken bij de beste online vermogensbeheerder van Nederland? Werken bij Axento betekent deel uitmaken van een jonge, snelgroeiende én prijswinnende organisatie. Axento houdt zich dagelijks bezig met het beheren van vermogen van onze klanten.

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde student voor de functie commercieel medewerker. Als commercieel medewerker sta je zowel onze potentiële klanten als onze bestaande klanten te woord. Voorkennis is niet vereist, maar de capaciteit om snel te leren wel. Ga jij de uitdaging aan?

De werkzaamheden bestaan uit:

• Het inplannen van afspraken met potentiële klanten;

• Het beantwoorden van vragen van potentiële klanten over onze producten, beleggingen en dienstverlening;

• Geïnteresseerden helpen bij het openen van een rekening;

• Uitmuntende service bieden aan bestaande klanten, wanneer zij vragen hebben of wijzigingen willen doorvoeren;

• Actief meedenken over de inrichting en verbetering van onze commerciële- en serviceprocessen;

Waar zijn wij naar op zoek?

• HBO/WO werk- en denkniveau;

• Beschikbaarheid van minimaal 16 uur per week;

• Je hebt een commerciële blik, maar bent ook servicegericht;

• Je hebt interesse in beleggen en financiële dienstverlening;

• Commerciële (werk)ervaring of beleggingskennis is niet vereist, maar natuurlijk wel mooi meegenomen;

• Je vindt het niet erg om af en toe ook in de avond te werken (tot 20.00 uur).

Lijkt dit je wel wat?

Wanneer je geïnteresseerd bent in de bovenstaande vacature, stuur dan je CV met een korte toelichting naar ronald@axento.nl of neem contact op met Ronald Schut via 0299-796061. Wil je meer weten over Axento? Zie www.axento.nl