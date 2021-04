Vacature: Bakker Heftrucks

Commercieel medewerker Spare parts



BAKKER HEFTRUCKS al bijna 40 jaar een begrip in de wereld van het intern transport. Als importeur van de merken SVETRUCK, CLARK & BULMOR , verkopen, verhuren & onderhouden wij een diverse range en merken van vorkheftrucks 1 tot 52 ton, magazijntrucks & zijladers.

Wij zijn per direct op zoek naar een zelfstandige commerciële collega, die ons gemotiveerde team komt versterken.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de in –en verkoop van de onderdelen, is er dagelijks contact met collega’s, klanten en leveranciers in binnen -en buitenland.

Zie jij een uitdaging in het uitbreiden van onze sales mogelijkheden & de kans om het magazijn naar een hoger niveau te tillen dan zijn wij op zoek naar jou !