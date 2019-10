Vacature

Vacature: Bliek Sanitair

ONDERHOUDSMONTEUR/LOODGIETER Bliek Sanitair in Volendam is per direct op zoek naar een onderhoudsmonteur/loodgieter.

Heb jij ervaring in de installatiebranche en ben je op zoek naar een uitdagende baan? Dan zijn we op zoek naar jou!

OVER BLIEK SANITAIR

Bliek Sanitair is een allround installatiebedrijf, dat uitblinkt in maatwerk en kwaliteit.

We richten ons voornamelijk op het maken van badkamers, het onderhoud van cv-installaties en overige loodgieterswerkzaamheden.

JOUW PROFIEL

• Enige werkervaring in de installatiebranche

• Een flexibele en zelfstandige werkhouding

• In het bezit van rijbewijs B

WAT BIEDEN WIJ?

Een uitdagende en afwisselende baan in de installatiebranche. Met een goed salaris en prima arbeidsvoorwaarden.

Herken je jezelf in het profiel en ben je enthousiast geworden?

Bel naar 0299-366358 of mail naar info@blieksanitair.nl.

Ook kun je een sollicitatiebrief sturen naar onderstaand adres.

Adresgegevens

Julianaweg 141 GG

1131 DH Volendam

Tel. 0299-366358