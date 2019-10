Vacature

Vacature: Bond Administratie

Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij onze nieuwe Accountant-Administratieconsulent/Belastingadviseur? Ben jij ultra klantgericht en communicatief sterk - zowel verbaal als in geschrift - en heb je daarnaast stevige kennis van accountancy (samenstellen) en van fiscaliteiten (IB/VPB/OB)? Wij maken dan graag kennis met jou!

Wie zijn wij?

BOND is een middelgroot administratie- en (belasting)advieskantoor met 24 medewerkers. Samen vormen wij een hecht team dat verantwoordelijk is voor het voeren en controleren van (loon)administraties, het opstellen van alle soorten (jaar)rapportages en het verstrekken van adviezen op fiscaal, bedrijfseconomisch en organisatorisch terrein alsmede het begeleiden van een uitgebreid klantenbestand.

Onze ideale kandidaat

Je hebt bij voorkeur een administratieve of fiscale opleiding afgerond (bijvoorbeeld MBA, SPD of HBO BE/AC of vergelijkbaar) en op jouw cv staan inmiddels een aantal relevante referenties als bewijs dat je voldoende werkervaring hebt opgedaan in een soortgelijke functie. Voor deze rol verwachten wij dat het met jouw analytisch denkvermogen wel goed zit. En omdat we als bedrijf stappen maken met het digitaliseren van onze bedrijfsprocessen heb je een streepje voor wanneer jij ‘iets hebt’ met automatisering. Ten slotte, maar zeker niet onbelangrijk: je werkt graag samen binnen een compact team van gedreven professionals. Een klik met onze mensen vinden wij net zo waardevol als jouw kunde en kennis.

Wij bieden

- Een interessante fulltime baan bij een modern administratiekantoor in hartje Volendam;

- Fijn woon-werkverkeer; geen files!

- Ben jij ambitieus? Mooi, dan krijg je bij ons zeker de kans om door te groeien. We bieden je een passend budget om jezelf verder te ontwikkelen met een cursus of studie;

- Over je salaris hebben we het tijdens je sollicitatiegesprek, dit hangt af van jouw kennis en ervaring.

Denk jij een goede match te zijn voor de job en ons team? Stuur dan je cv en motivatie naar André Vlak: andre@bondadministratie.nl. Voor inhoudelijke vragen over de functie bel je naar 0299 366666.

Wellicht tot snel!