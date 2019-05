Vacature

Vacature Brood Bakkers

Wil je lekker brood bakken en het pure desem ruiken?

Kom ons team versterken en ga aan de slag als bakker bij BROOD

Voor onze bakkerij in Volendam zijn we op zoek naar

ENTHOUSIASTE BETROKKEN BAKKERS.

Je maakt handmatig desemproducten, via een lang proces. Je werkt met een hecht team van collega’s om elke dag weer de lekkerste en mooiste broden te maken. Soms begint je dienst in de nacht en soms werk je overdag doordeweeks en in het weekend.

Een bakker staat niet stil, want dat doet het fermentatieproces van het deeg ook niet. Natuurlijk maken we ook de bekende Volendamse flippen in onze bakkerij.

Relevante werkervaring is een vereiste.

Beloning

Salaris op basis van CAO Bakkersbedrijf en ervaring.

Aantrekkelijke toeslagen voor avond en nachtwerk.

Werk voor langere tijd met uitzicht op vast dienstverband.

Soort dienstverband: Voltijd

Deins jij niet terug voor een piepende oven?

Neem direct contact op via info@bbrood.nl