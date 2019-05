Vacature

Vacature Brood inpakmedewerker

Werk je secuur en hou je van brood?

Ga dan aan de slag als inpakmedewerker bij

BROOD

Als inpakmedewerker ben je samen met een collega verantwoordelijk voor het netjes inpakken en wegleggen van onze heerlijke bakkerij producten. Je komt te werken in een hecht team waar betrokkenheid hoog in het vaandel staat. Hard werken hoort erbij, maar een goede werksfeer is net zo belangrijk.

Als inpakmedewerker ben je fysiek in goede conditie. De productie is niet van veel gewicht, maar het is een continue doorlopend proces. Ervaring in een soortgelijke functie is mooi meegenomen, echter geen absolute vereiste.

De inpakdienst is veelal in de namiddag en avond. Soms ook in de nacht.

Beloning

Salaris op basis van CAO Bakkersbedrijf en ervaring.

Aantrekkelijke toeslagen voor avond en nachtwerk.

Werk voor langere tijd met uitzicht op vast dienstverband.

Soort dienstverband: Voltijd

Is dit wat je zoekt?

Mail ons op info@bbrood.nl