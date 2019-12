Vacature

Vacature: De Haan Minerale Oliën BV

De Haan Minerale Oliën BV is een gezond en groeiend Nederlands familiebedrijf met een uitgebreid netwerk van tankstations in Nederland.

Wij exploiteren tankstations met diverse merken, waaronder ons eigen “haan” merk, onafhankelijk, nuchter en een tikkeltje eigenwijs...

Ons motto is “lokaal en dichtbij”, en dat stralen we dan ook graag uit.

Onze medewerkers kennen de buurt, zijn klantvriendelijk en servicegericht, en dus mede bepalend voor het succes van onze tankstations.

Detailhandel gericht en enthousiast geworden om bij ons te komen werken? Wij zoeken: PT verkopers M/V

Minimaal 8 uur per week

Je wordt opgeleid en gecoacht in alle taken van een verkoopmedewerker. Je bent belangrijk voor onze gasten door de prettige manier waarop je onze gasten te woord staat. Actieve verkoop is een onderdeel in al onze functies. Je hebt een veelzijdig pakket aan taken. Samen met enthousiaste collega’s zorg je voor werkplezier in je afwisselende job in verschillende diensten op diverse tijden.

De belangrijkste taken:

• Zelfstandig draaien van diensten

• Kleine huishoudelijke werkzaamheden

• Bijvullen en prijzen van artikelen in de shop

Jouw profiel:

• Bereid te werken in wisselende diensten

• Klantvriendelijk, gastgericht

• Representatief, taakgericht, loyaal en verantwoordelijkheidsbesef.

• Bij voorkeur ervaring in een verkoop/kassa/horeca functie

Wij bieden:

• Een uitdagende en afwisselende parttime baan

• Werken in een leuk verkoopteam

• Prima arbeidsvoorwaarden

Stuur je sollicitatie naar:

De Haan Minerale Oliën BV

Slotlaan 15

4902 AD Oosterhout

t.a.v. Personeelszaken

of mail: personeel@dhmo.nl

of kijk op: www.tankstation.nl

Acquisitie naar aanleiding van onze advertenties wordt niet op prijs gesteld