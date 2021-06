Vacature

Vacature: De Vooruitgang

Bij De Vooruitgang zijn we op zoek naar 2 nieuwe collega’s! Medewerker Verhuur Als Medewerker Verhuur ben je de rechterhand van onze Manager Wonen. Jij bent hét eerste aanspreekpunt voor woningzoekenden en huurders. Je maakt afspraken, hebt telefonisch contact en verzorgt vanuit de afdeling Wonen het mail- en briefverkeer. Als administrateur beheer je het volledige administratieve traject rond de woningverhuur, -toewijzing en de woningzoekendenadministratie. Allround Opzichter Als Allround Opzichter ben je de rechterhand van onze Manager Vastgoed. Jij bent hét eerste aanspreekpunt m.b.t. onderhoudsverzoeken, schades en Zelf Aangebrachte Voorzieningen. Ook voor onze nieuwbouwprojecten, (duurzaamheids)renovaties en woningmutaties ben jij de verbindende factor tussen bewoners, uitvoerende partners en onze afdelingen Wonen en Financiën.

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang is een woningcorporatie met ruim 1.200 sociale huurwoningen, verspreid over alle wijken van Volendam. Daarmee bieden we ruim 2.000 mensen een plek om betaalbaar, aangenaam en verantwoord te wonen.

Als medewerker van De Vooruitgang ben je een collegiale teamplayer die afspraken nakomt, altijd transparant is en glashelder communiceert. Naar de buitenwereld

toon je jezelf een waar boegbeeld en ambassadeur van onze organisatie.

Geïnteresseerd? Vragen?

Reageren kan tot uiterlijk 20 juni 2021. Alle informatie over de vacatures vind je op

www.devooruitgang.com/vacatures

Telefoon 0299-399960 E-mail info@devooruitgang.com Kantoor Julianaweg 190, Volendam