Vacature

Vacature: DHV

ASSISTENT ACCOUNTANT (m/v)

(32-40 uur per week – standplaats Purmerend)

Administratieve duizendpoot opgelet! Goed worden in wat je doet, groeien binnen een bedrijf en met plezier naar je werk gaan past bij jou. Dan zijn wij op zoek naar jou, iemand die streeft naar 100% klanttevredenheid, iemand die zich niet zo snel druk maakt en kennis heeft van zaken.

Wij zijn DHV Accountancy, een accountantskantoor gevestigd in een modern pand in Purmerend, op loopafstand van het centrum. Onze klanten zijn met name ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf. Binnen het kantoor wordt op een professionele wijze samengewerkt in een klein team in een prettige en informele sfeer. Wij hechten veel waarde aan zelfstandigheid, tevredenheid en vooruitstrevendheid.

Ben je geïnteresseerd? Mail ons dan vandaag nog jouw CV met motivatie waarom deze functie zo goed bij je past.

DHV Accountancy B.V.

T.a.v. Tom Veerman

E-mail: Tom@dhvaccountancy.nl

Oslohaven 7b

1448 KH Purmerend