Vacature

Vacature: Garage Molenaar

AUTOBEDRIJF MOLENAAR IS EEN NIET AL TE GROOT, DOCH DRUK GARAGEBEDRIJF DAT SINDS 1973 ONDER DE NAAM MOLENAAR IS GEVESTIGD AAN DE JULIANAWEG TE VOLENDAM.

HOEWEL WIJ IN 1998 ZIJN AANGESTELD ALS OFFICIAL FORD SERVICE DEALER, ONDERHOUDEN EN REPAREREN WIJ, IN ONZE MODERNE INGERICHTE WERKPLAATS, ALLE MERKEN EN TYPEN AUTO’S.

VOOR ONS GARAGEBEDRIJF ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR

EEN AUTOMONTEUR OF LEERLING AUTOMONTEUR MET SPIRIT EN EEN GOED HUMEUR, DIE IN EEN LEUK TEAMVERBAND WIL WERKEN.

WIJ BIEDEN GOEDE VERDIENSTEN EN EEN GEZELLIGE WERKSFEER,

WAARBIJ JE HET VAK, DOOR DE DIVERSITEIT AAN TYPE AUTO’S EN

VERSCHILLENDE OPDRACHTEN, GOED KUNT LEREN OF VERBETEREN.

EVENTUELE OPLEIDING TOT APK-KEURMEESTER OF BIJSCHOLING BIJ DE INNOVAM, WORDT DOOR HET BEDRIJF BETAALD.

EVENALS DEELNAME AAN DIVERSE CURSUSSEN MBT. HET MERK FORD.

WIL JE AFWISSELD WERK IN HET AUTOVAK EN EEN GOED LOON

BEL DAN METEEN OF NOG BETER KOM EVEN LANGS.

ONS TELEFOONNUMMER IS 0299-363225

EVEN VRAGEN NAAR DICK BOND

MAILADRES: INFO@AUTOMOLENAAR.NL