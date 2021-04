Vacature: Het Schilders Gilde

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Fulltime schilder (ervaren, leerling of zelfstandig)

Het Schildersgilde bestaat al ruim 30 jaar uit een team van ervaren en leerling schilders. Ons werk bestaat uit het onderhoud van vastgoed, schilderwerk in renovatie, restauratie, nieuwbouw en exclusieve projecten. Tevens zijn wij specialist in duurzaam herstel van houtrot. Mogelijkheden genoeg voor jou als schilder om jouw vak met veel afwisseling uit te voeren, of je verder te ontwikkelen binnen een vast team.