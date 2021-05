Vacature

Vacature: Jac. de Vries Elektrotechniek

Kom werken bij Jac. de Vries Elektrotechniek!

Jac. de Vries Elektrotechniek BV is al meer dan 50 jaar de ideale partner bij industriële projecten. Van engineering en paneelbouw tot en met de installatie en inbedrijfstelling. Wij helpen ondernemingen bij het verbeteren en optimaliseren van hun technische processen. Jac.de Vries Elektrotechniek is actief in de olie- en gasindustrie, petrochemie, voedingsindustrie, procesindustrie, machinebouw en de scheepvaart.

Bij Jac. de Vries Elektrotechniek maken de medewerkers het verschil door hun betrokkenheid, kennis van zaken en oplossingsgerichte instelling. Door onze aanhoudende groei zijn we op zoek naar nieuwe collega’s. Ervaren vakmensen of enthousiaste jongens en meiden die van aanpakken houden en die bij ons het vak willen leren. Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden en volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen. Wat we daarvoor terugvragen: een gedreven instelling, passie voor techniek en een dienstverlenende instelling.

Voor de regio Amsterdam – Zaanstreek zijn wij op zoek naar:

• E&I Service engineer

• E&I monteur

• Monteur montage techniek

Is elektrotechniek ook jouw passie en de industrie jouw werkterrein? Mail dan je sollicitatie voorzien van CV naar Silvia Zwarthoed: s.zwarthoed@jacdevrieselektro.nl

Of neem telefonisch contact op: 06 4254 5297 / 0299 683 707.

Jac. de Vries Elektrotechniek

Insulindeweg 10

1462 MJ Middenbeemster

www.jdvelektro.nl

