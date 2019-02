Vacature

Vacature: KBK

Vacature

P&O Adviseur (28-40 uur)

Functie omschrijving

Een proactieve gesprekspartner voor leidinggevenden en medewerkers. Dat ben je als P&O adviseur binnen KBK bouwgroep. Geen dag is hetzelfde. Werving & selectie, duurzame inzetbaarheid, beloningsbeleid, medewerkerstevredenheid, arbo, verzuim, diversiteit en re-integratie. Dat zijn de onderwerpen waar jij mee te maken krijgt. Ben jij hier helemaal in thuis? Dan zoeken we jou!

Over KBK bouwgroep

Volendam is onze thuishaven. Onze basis. Daar is KBK bouwgroep begonnen, in 1979. Nu zijn we één van de grotere bouwers van Noord-Holland. Met ambities voor de hele Randstad. Een gezond en stabiel familiebedrijf waar het om mensen gaat. Omdat het de mensen zijn die het doen. Blijven bewegen, steeds een paar stappen vooruit. Groeien. Maar we houden het graag persoonlijk. Onze deur staat altijd open. Het is niet alleen de saamhorigheid; we zijn ook zo georganiseerd.

Kijk voor meer informatie of solliciteer direct via kbkbouwgroep.nl/vacatures