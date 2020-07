Vacature

Vacature: Klaas Puul

Klaas Puul BV is al decennialang één van de meest toonaangevende producenten van verse visproducten in Europa. Van de vangst tot de levering bij de klant: Klaas Puul beheert het hele productie- en verwerkingsproces. Dankzij ons hoogstaande productiesysteem en authentiek vakmanschap bieden wij de allerhoogste kwaliteit in fruits-de-mer, rivierkreeft én natuurlijk garnalen.

Voor de afdeling Operations in Volendam/Edam zoeken wij een zelfstandige en ervaren

Machine Operator (40 uur per week)

De functie

Als Machine Operator ga jij samen met jouw collega’s van de afdeling Operations zorgen voor een veilige en productieve en efficiënt verloop van de productie van de garnalen.

Jouw werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit het opbouwen, ombouwen, instellen en bedienen van verpakkingsmachines en randapparatuur, het uitvoeren van diverse controles, reinigen van machines en het op peil houden van de product traceerbaarheid. Je draagt zorg voor de algehele veiligheid en hygiëne aan de lijn.

Dit breng jij mee

Bij Klaas Puul zijn we op zoek naar collega’s die bij onze nieuwe onderneming passen. Je durft met ons de uitdaging aan te gaan en een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen aan een nieuwe gezamenlijke bedrijfscultuur. Je neemt bepaalde ervaring en vaardigheden mee die jij daarvoor kunt inzetten.

• Je beschikt over een afgeronde technische MBO opleiding (bij voorkeur VAPRO);

• Je hebt 3 tot 6 jaar ervaring in een technische functie, ervaring in de food-sector is een pré;

• Je kunt goed procesmatig en oplossingsgericht denken;

• Je bent zeer proactief en een echte aanpakker;

• Je kunt goed werken in teamverband, maar bent ook zeer zelfstandig;

•

• Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands/Engels.

Dit bieden wij

Binnen Klaas Puul kun je rekenen op een plezierige, informele en dynamische werkomgeving met veel vrijheid en ruimte voor ontwikkeling. Wij zetten ons niet alleen in voor de tevredenheid van onze klanten, maar ook voor de tevredenheid van onze medewerkers. Er zijn mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Verder hoort er ook een prima salaris bij inclusief aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Het gaat om een tijdelijk contract (jaar) met de intentie tot een vast dienstverband.

Je sollicitatie

Heb jij interesse in deze uitdagende functie bij Klaas Puul BV? Dan zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet. Stuur je sollicitatie, voorzien van CV en motivatie, per e-mail t.a.v. Ankie van de Spijker (hr@klaaspuul.com). Voor meer informatie over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met Ankie van de Spijker op telefoonnummer 0299-399344.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.