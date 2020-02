Vacature

Vacature: Kwabo

VACATUREPRODUCTIEMEDEWERKER / MACHINE OPERATOR

Kwabo Techniek B.V. produceert al jarenlang een compleet pakket aan afdekmaterialen.

Onlangs hebben wij ons machinepark uitgebreid in Volendam en zijn daarom op zoek naar versterking van ons team.

Het wordt jouw taak om de machine te bedienen en te zorgen voor een product dat voldoet aan de kwaliteitseisen.

Korte omschrijving werkzaamheden

• Toezien op juiste kwaliteit

• Het productieproces controleren en evt. verbeteren

• Signaleren van afwijkingen in kwaliteit van de producten

• Werkomgeving schoon en geordend houden

• Administratief bijhouden van werkzaamheden



Wat wij vragen:

• MBO werk- en denkniveau

• Affiniteit met machines

• Relevante werkervaring is een pré

• Goede communicatieve vaardigheden

• Flexibele en actieve houding

• Zelfstandig



Wat wij bieden:

• Fulltime functie; 37,5 uur per week

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden

• Mogelijkheid tot vaste aanstelling

• Leuk en enthousiast team

• Informele werkomgeving

werkomgevingHerken je jezelf in dit profiel, mail dan je schriftelijke sollicitatie naar bianca@kwabo.nl

Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met Bianca Kwakman op telefoon-nummer: 0299361001