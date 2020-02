Vacature

Vacature: Mooijer-Volendam

Mooijer-Volendam zoekt een handige medewerker voor onze technische dienst Ben jij op zoek naar een uitdagende functie waar geen dag hetzelfde is? Solliciteer dan nu direct op de functie van medewerker technische dienst bij Mooijer-Volendam.

Wat wij zoeken:

- Je hebt een technische achtergrond en ervaring op het gebied van elektrotechniek.

- Je bent op zoek naar een baan voor de langere termijn

- Je bent een echte teamspeler

Wat wij kunnen bieden:

- Een prettige werkomgeving

- Goed salaris/uurloon

- Mogelijkheid tot een vast contract

- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Is je interesse gewekt?

Stuur dan snel je sollicitatie met cv naar royvansanten@mooijer.nl of per app naar telefoonnummer 06-29939911. Vermeld hierbij je contactgegevens, zodat wij contact kunnen opnemen.