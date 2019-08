Vacature: NBC van Roemburg

Assistent boekhouding M/V

40 uur per week



Wij zoeken een ambitieuze assistent-boekhouding die cijfermatig goed onderlegd is. Je hebt de ambitie om je te ontwikkelen tot een goede adviseur en je hebt interesse in de IT. Dit betekent dat je voortdurend meedenkt met onze klanten en hen pro-actief op weg helpt bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering. Als assistent-boekhouding krijg je bij NBC de kans om een goede start te maken, waarvan je je hele carrière voordeel zult ondervinden. Je kunt meteen aan de slag voor onze MKB-klanten, die actief zijn in allerlei branches. Natuurlijk met de juiste begeleiding.

Ben jij zo’n knappe kop die altijd dat stapje meer zet, gaat voor het beste resultaat en niet op zijn of haar mondje is gevallen? Grijp dan nu je kans!