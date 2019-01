Vacature

Vacature: NIB Group

Ben jij onze nieuwe collega op de afdeling Collections? NIB Group houdt zich bezig met het incasseren van vorderingen in binnen- en buitenland. Wij beschikken over een wereldomvattend netwerk van Chili tot China; van Finland tot Zuid-Afrika en zijn hiermee toonaangevend in Nederland.

Voor onze afdeling Collections (binnenland) zoeken wij een nieuwe collega voor 38 uur waarbij we graag een flexibele indeling van werktijden bespreken.

Je gaat je bezighouden met het innen van geldvorderingen van onze klanten waarbij je alle werkzaamheden die hierbij komen kijken uitvoert. Je voert bijvoorbeeld telefoongesprekken met de debiteur en schuldhulpinstanties, verzorgt schriftelijke correspondentie en verwerkt alle verkregen informatie in de incassodossiers. Hierbij houd je je steeds aan onze visie op het incasseren van geldvorderingen en streef je naar een optimaal resultaat.

Ben je communicatief vaardig in de Nederlandse en Engelse taal, beschik je over hbo werk- en denkniveau, sta je stevig in je schoenen en beschik je over een grote mate van probleemoplossend vermogen bekijk dan de volledige beschrijving van deze vacature op https://www.nibincasso.nl/vacatures en solliciteer.