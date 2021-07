Enkev BV is een groeiend bedrijf. Informeel, maar professioneel. Modern en ambitieus.

Wij produceren en verkopen vul- en afdek-materialen op basis van natuurlijke grondstoffen. Deze vinden als halffabricaat hun weg in meubelen, matrassen, autostoelen, filters en verpakkingen. Als marktleider lopen wij voorop met kwaliteit in onze branche. Enkev Volendam heeft 35 medewerkers en tevens meerdere productiebedrijven .