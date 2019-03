Vacature

Vacature: Piet Butter

VERSTERK ONS TEAM VAN SPECIALISTEN ! PROJECTLEIDER

Werktuigbouwkundige installaties

Ter uitbreiding van onze dochteronderneming Piet Butter

installatiebedrijf in Volendam, zijn wij op zoek naar een enthousiaste

en punctuele Projectleider werktuigbouwkundige installaties.

Als projectleider ben jij de schakel tussen opdrachtgevers, leveranciers

en het uitvoerende team. Van begin tot eind ben jij verantwoordelijk

voor het totale proces van diverse projecten. Heb je ervaring in een

soortgelijke functie, weet je van aanpakken en heb je zin in een nieuwe

uitdaging bij een prachtig bedrijf? Dan hebben wij een baan voor jou!

Heb je interesse? Neem dan contact op met Winfried Koning,

tel: 0299 365135 of mail naar vacatures@rijvo.nl

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP ONZE WEBSITE: WWW.RIJVO.NL/VACATURES