Vacature

Vacature: Pro Coatings

Vacature Filiaalmedewerker Volendam ProCoatings is een professionele onafhankelijke verfgrossier met een zeer breed assortiment van meer dan 10.000 producten en diensten. Vanuit 26 filialen leveren wij onder andere professionele bouwverven, lakken, industriële coatings, vloersystemen en een breed scala aan schildersgereedschappen.

Jouw voornaamste kenmerken zijn:

• van nature thuis zijn in een gastheerrol

• vrijwel onbeperkte service leveren is voor jou een vanzelfsprekendheid

• voldoende kennis van bouwverven en schildersmaterialen

• het leuk vinden om in teamverband te werken

Jouw voornaamste taken zijn:

• het op kleur maken van verf met behulp van verfmengmachines

• advisering op gebied van verf en verfsystemen

• het gereed maken van orders (met behulp van een computer)

• uitvoeren van diverse administratieve werkzaamheden

• bestellingen bezorgen op locatie

Aan geschikte kandidaten bieden wij een uitdagende baan in een sterk en persoonlijk gericht bedrijf met goede arbeidsvoorwaarden. U kunt uw sollicitatie richten aan ProCoatings B.V., afdeling personeelszaken, Oliemolenstraat 73, 1333 DB Almere t.a.v. mevr. H. Oosting.

U kunt uw sollicitatie ook versturen naar vacature@procoatings.nl o.v.v. vacature Volendam.