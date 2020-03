Vacature

Vacature: ProCoatings

ProCoatings is een professionele onafhankelijke verfgrossier met een zeer breed assortiment van meer dan 10.000 producten en diensten. Functie: filiaalmedewerker

Jouw voornaamste kenmerken zijn:

• van nature thuis zijn in een gastheerrol

• vrijwel onbeperkte service leveren is voor jou een vanzelfsprekendheid

• voldoende kennis van bouwverven en schildersmaterialen

• het leuk vinden om in teamverband te werken

Jouw voornaamste taken zijn:

• het op kleur maken van verf met behulp van verfmengmachines

• advisering op gebied van verf en verfsystemen

• het gereed maken van orders (met behulp van een computer)

• uitvoeren van diverse administratieve werkzaamheden

Wij bieden jou:

• goed loon

• mogelijkheid tot 4 dagen werken (4 x 10)

• leuke werksfeer

Je kunt jouw sollicitatie richten aan ProCoatings B.V., afdeling personeelszaken, Oliemolenstraat 73, 1333 DB Almere t.a.v. mevr. H. Oosting. Je kunt jouw sollicitatie ook versturen naar vacature@procoatings.nl o.v.v. vacature Volendam.

DIESELSTRAAT 2 T: 0299 32 43 61

WWW.PROCOATINGS.NL