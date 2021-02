Vacature

Vacature: Profile Frikkee Edam

Profile Frikkee Edam zoekt een

administratief medewerk(st)er

Handig als je 1000 + 1 dingen tegelijk kan.

- Inrichten, uitvoeren en controleren van diverse administratieve werkzaamheden

- Bijhouden van de debiteuren- en crediteurenadministratie

- Controleren en ordenen van boekingsstukken (zoals facturen, bankafschriften, etc.)

- Deze functie is voor 24 uur per week

Wij bieden een uitdagende functie met een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, diverse opleidingen en trainingen.

Interesse?

Reageer dan snel en stuur je CV en motivatiebrief naar orjan@frikkee.nl, t.a.v. Örjan Frikkee.

PROFILE FRIKKEE

Edam, Hamerstraat 7E, T 0299 373 099

www.profile.nl/edam