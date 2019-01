Vacature

Vacature: Restaurant Oudejans

Een 4-daagse werkweek in de keuken!? Bij ons wel!

Wie zoeken wij

Wij zoeken een levenslustig, zelfstandig werkend kok/sous-chef die niet verlegen is en van aanpakken weet. Tevens is hij een bewezen teamplayer en bezit reeds enige jaren ervaring, om ons dynamische team van koks te versterken en/of te sturen.

Wie zijn wij

Restaurant Oudejans ligt in het historische centrum van de Rijp. Een pittoresk dorpje wat steeds meer daggasten trekt. Met 180 zitplaatsen, waarvan 60 op het terras, haast aan de polder is het één van de grotere restaurants in de Rijp. Het publiek dat bij ons te gast is, is zeer gevarieerd. Ons restaurant is er dan ook op ingericht om zowel lunch, a la carte, (Hollandse)tapas maar ook walking dinners voor groepen, terras- en levensgenieters en gezinnen zo goed mogelijk in hun wensen te voorzien. De populariteit van ons zomerse terras, de lunch, a la carte en tapas vergen de nodige flexibiliteit, oplossingsgerichtheid en creativiteit, zowel van de keuken als van de bediening. Bij ons restaurant zijn we samen een team en ligt de focus erg op een uitstekende samenwerking zodat we gezamenlijk voor een topbeleving van de gast gaan.

Wat bieden wij

Wij bieden een goed salaris afhankelijk van werkervaring en prima secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 3 dagen weekend bij een fulltime functie. (Werkdagen in overleg)

Je komt te werken in een team van 7 koks met verschillende gradaties van ervaring. Wij zijn tevens een leerbedrijf en hebben dan ook jaarlijks leerling koks die bij ons stage lopen.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie of sollicitatie neem contact met ons op:

Hein Oudejans

Restaurant Oudejans

Rechtestraat 106

1483BE de Rijp

0630135355

0299671491

restaurantoudejans@gmail.com