Vacature: Siem Steur

Vacature (Leerling) Monteur

(Fulltime) Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een (Leerling) Monteur. Als monteur ga je diverse montagewerkzaamheden uitvoeren o.b.v. werkplaatstekeningen en werkinstructies onder begeleiding van ervaren collega’s en praktijkopleiders.

Wat ga je doen?

• Je bouwt en monteert verschillende staalconstructies op diverse bouwlocaties in Nederland

• Het uitvoeren van slijp-, boor- en laswerkzaamheden

• Veiligheidsregels en procedures eigen maken en in de praktijk naleven

• Het daar waar nodig ondersteunen van collega’s

Wie zoeken wij?

• Minimaal VMBO-kader opleidingsniveau

• In bezit van een geldig rijbewijs

• Je hebt oog voor veiligheid, kwaliteit en efficiency

• Iemand voor de lange termijn die enthousiast en gemotiveerd is om zijn technische talent verder te ontwikkelen

• Je kunt netjes en precies werken, bent leergierig en werkt graag met anderen samen

• Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’

Wat bieden wij?

• 40 vrije dagen (27 vakantie en 13 ADV)

• Wij bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden

• Onze organisatie heeft een vlakke structuur en een no-nonsense cultuur

Interesse?

Bij interesse ontvangen wij graag een motivatiebrief en CV via: niels@siemsteur.nl,

o.v.v. ‘Vacature (leerling) Monteur’ of bel naar 0299-399900 en vraag naar Niels Tol.