Vacature: Sierbestrating Jonk

Sierbestrating Jonk

Zoekt een enthousiaste

VERKOOPADVISEUR

Uren per week: 40

Plaats werkzaamheden: Edam en Zwanenburg

Door goed te luisteren en je te verdiepen in de klant ben je in staat je klant de juiste tuinoplossing te presenteren. Tuinmaterialen verkopen bij Sierbestrating Jonk is zo veel meer dan een order noteren! Gevoel voor tuintrends, styling & klantgerichtheid maken bij Sierbestrating Jonk het verschil tussen een gemiddelde verkoper en een topper! Als verkoper ben je in staat je kennis over te dragen aan (vaste) klanten en collega’s.

Waar ga je werken?

Sierbestrating Jonk is een echt familiebedrijf met vier vestigingen en kenmerkt zich door dynamiek en enthousiasme. De collectie alsmede de rijk gedecoreerde showtuin en showroom wisselen snel om onze klanten zo optimaal te blijven inspireren en te zorgen voor een zeer actueel aanbod tegen aantrekkelijke prijzen. Onze zeer klantgerichte en commerciële medewerkers maken het verschil, waarbij het contact altijd vriendelijk maar vooral eerlijk en volledig is. Als verkoopmedewerker ben je werkzaam in onze vestiging in Edam met uitstapjes naar ons filiaal in Zwanenburg. Je hebt 55 enthousiaste collega's welke samen met jou voor het optimale resultaat willen zorgen.

Sierbestrating Jonk stelt zich als werkgever betrouwbaar op naar jou en je collega’s. We doen wat we zeggen! En dat verwachten we ook van jou. Net zoals je ook de passie voor een mooie, verzorgde buitenruimte met ons deelt. Als inventief bedrijf vertalen we wensen in werkelijkheid. Hiervoor denk jij ook in oplossingen en durf je uitdagingen aan te gaan.

We bieden je een prettige werkomgeving met een uitstekend toekomstperspectief. Om veilig en herkenbaar te werken, ontvang je de juiste werkkleding. De functie is op basis van een fulltime werkweek.

Spreekt dit je aan en ben jij de geschikte kandidaat: dan heten we je van harte welkom!

Wat vragen we van je?

• Je bent klantvriendelijk en klantgericht;

• Je spreekt vloeiend Nederlands;

• Je voelt je prettig in een resultaatgerichte werkomgeving;

• Je hebt commercieel inzicht;

• Je bent bereid om op zaterdag te werken eventueel afgewisseld met 1 doordeweekse vrije dag;

• Je bent minimaal 40 uur per week beschikbaar;

• Je hebt geen 8 tot 5 mentaliteit;

• Minimaal MBO/HBO werk- en denkniveau;

• Je bent (in overleg) beschikbaar 2e Paasdag en eventueel (in overleg) in vakantieperiodes;

Wat bieden wij jou?

• Een uitdagende baan met goede arbeidsvoorwaarden;

• Een salaris naar leeftijd, niveau en ervaring;

• Een goede werksfeer binnen een hecht team;

• Een organisatie die hard groeit en nog veel ambities heeft;

Zoek jij een uitdagende baan in de verkoop/sales van tuinmaterialen, solliciteer dan nu!

Heb je Interesse:

Stuur je motivatie en cv naar info@jonksierbestrating.nl of bel met Tom Jonk. Tel 06 - 109 506 11