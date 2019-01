Vacature: Sombroek academy

VOORLICHTINGSAVOND

27 februari 2019 van 19:00 – 20:30 uur

Werk jij graag met je handen en ben je geïnteresseerd in een toekomst in de elektrotechniek?

Kom dan naar onze voorlichtingsavond op 27 februari. Je krijgt een inkijkje in ons theorielokaal en er worden kleine werkzaamheden gedemonstreerd in ons praktijklokaal zodat je een beetje inzicht krijgt in wat werken in de elektrotechniek inhoudt. Wij hebben een intern opleidingsprogramma waarbij je fulltime werkt (en dus al lekker geld kunt verdienen) en 1 keer per week in de avonduren theorieles krijgt en ook een aantal keer praktijkles van een zeer ervaren monteur en leerlingbegeleider.