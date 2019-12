Vacature

Vacature: Steur Makelaars

Voor ons makelaarskantoor zijn wij op zoek naar een: HYPOTHEEKADVISEUR (m/v)

Onze voorkeur gaat uit naar iemand met:

* Ervaring binnen financieel- en hypotheekadvies voor particulieren

* Een zelfstandig werk- en denkniveau

* Klantgerichte en ondernemende instelling

* Gediplomeerd Erkend Hypotheekadviseur

Als onafhankelijk hypotheekadviseur ben je niet gebonden aan enige bank- of financiële instelling. Voor onze klanten ga je steeds op zoek naar het beste hypotheekadvies en de beste aanbieder, passend bij de situatie van de klant. Een langdurige, prettige relatie met onze klanten is ons doel.

We zien je reactie graag via mail: erik@steur.nl of telefonisch via: 0299-363634