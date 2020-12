Vacature

Stichting Katholiek Onderwijs

is per 4 januari 2021 op zoek naar een Groepsleerkracht onderbouw

Basisschool ‘t Kofschip

Wij zoeken een collega (1,0 FTE) voor deels in een nieuw te vormen 3e kleutergroep en deels voor werkdrukverlagende activiteiten tot tenminste de zomervakantie 2021.

Voor meer informatie over de vacature verwijzen wij u naar onze website www.t-kofschip.nl of www.deskov.nl en kunt u contact opnemen met waarnemend directeur Lucia van der Velden via admin@t-kofschip.nl of via 0299-320147

Heeft u interesse, dan kunt u tot en met 11 december uw brief en CV mailen naar het bestuur van de SKOV Volendam: secretariaat@deskov.nl.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op maandag 14 december. In verband met de maatregelen t.a.v. het inperken van het Coronavirus ontvangt u nadere informatie over hoe de gesprekken plaatsvinden