Vacature: Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Stichting Katholiek Onderwijs Volendam is per 4 januari 2021 op zoek naar een Groepsleerkracht onderbouw

Basisschool ‘t Kofschip

Wij zoeken een collega (1,0 FTE) voor deels in een nieuw te vormen 3e kleutergroep en deels voor werkdrukverlagende activiteiten tot tenminste de zomervakantie 2021.

Voor meer informatie over de vacature verwijzen wij u naar onze website www.t-kofschip.nl of www.deskov.nl

en kunt u contact opnemen met waarnemend directeur Lucia van der Velden via

admin@t-kofschip.nl of via 0299-320147