Vacature

Vacature: TBE-ZA architecten en ingenieurs

TBE-ZA architecten en ingenieurs uit Volendam zoekt voor het schoonmaken van ons kantoor, twee; Schoonmaaksters receptionist(e)

Taakomschrijving

- Als je bij ons aan de slag gaat als schoonmaakster zal je worden ingewerkt worden door de huidige schoonmaaksters.

- De werkzaamheden houden in dat er twee keer per week ons kantoor wordt schoon gemaakt.

- De werktijden zal grotendeels buiten kantooruren zijn maar kunnen nader in overleg worden vastgesteld,

- Het betreft circa 6 uur per week.

Profiel

- Opleiding vinden we niet belangrijk, wel inzet en oog voor schoonmaak details.

- Je kunt goed zelfstandig maar ook samen werken met een collega.

- Je woont in de omgeving en hebt eventueel eigen vervoer.

- Nederlands spreken is voor jou geen probleem.

Ben je geïnteresseerd in deze betrekking, stuur een mail met je CV naar: info@tbe-za.nl t.n.v. Bert Verweij.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.