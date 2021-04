Vacature

Vacature: Tol Plaatwerk

Wil je werken bij een dynamisch metaalbedrijf dat bouwt aan bekende projecten door heel Nederland? Wij zijn op zoek naar een: Allround Medewerker Spuiterij / Poedercoatafdeling Voor onze poedercoatafdeling zoeken wij een medewerker met de juiste handvaardigheid en die bereid is een stapje extra te zetten. Je werkt in een klein flexibel team dat er samen voor zorgt dat onze hoogwaardige producten er piekfijn uitzien en gecoat worden volgens de hoge eisen die het product nodig heeft en de klanten wensen.

Functie inhoud:

• Materialen ontvangst in spuiterij, bewerkingen bepalen aan de hand van tekeningen en werkopdracht en het ophangen van de onderdelen

• Bijhouden en onderhouden voorbehandelingsinstallatie en begeleiden ontvetproces

• Afplakken en aanverwante voorbereidingen en poedercoaten van de onderdelen

• Verpakken en/of intern transporteren onderdelen.

• Groei in de functie behoort tot de mogelijkheden

U beschikt over:

• Een flexibele en zelfstandige houding: geen zeven-tot-vier mentaliteit (bij drukte wordt vaak vroeger begonnen).

• Ervaring in een vergelijkbare functie als schilder of poedercoater is een pré.

• Goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van de Nederlandse taal;

• Kwaliteitsbewustzijn, een secure en leergierige instelling en is bereid zich te ontwikkelen.

Wij bieden:

Een afwisselende baan bij een solide Volendams bedrijf met een goede informele sfeer.

Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Interesse?

Graag een mail met je sollicitatie naar vacature@tolplaatwerk.nl

ter attentie van Cor Kwakman. Telefoon: 0299-380.300.

Meer weten over Tol Plaatwerk en onze projecten? Zie www.tolplaatwerk.nl