Vacature: VAN KATWIJK vis-deli

GEZOCHT VIS SPECIALIST/

MEDEWERK(ST)ER

voor een visdelicatessewinkel in de Jordaan

Stap binnen bij ‘Van Katwijk’ waar elk bezoek gezellig aanvoelt,

kwaliteit, service en sfeer hoog in het vaandel staan en er altijd

ruimte is voor een praatje. Het is een unieke locatie, een compleet nieuw concept

en zal een verbinding vormen met de buurt. De kracht is te willen verwennen, een lach

op het gezicht toveren. ‘Van Katwijk’ wil een naam opbouwen waar men heel graag komt.

De rol/functie;

• Voor onze visspeciaalzaak zoeken wij iemand die het vak beheerst en het leuk vindt om in een klein team te werken waar we alles samen doen/beslissen.

• Je bent geheel zelfstandig en vormt een 1- 2tje met de chef. Samen bekijken jullie welke vis, schaal en schelpdieren jullie willen inkopen. Dit doe je op wekelijkse basis, een mooie balans tussen commercieel en speciaal.

• Samen met eigenaar/chef prijzen uitwerken en calculeren van alle versproducten en vries. Voorraad goed op orde houden.

• Weet (bijna) alles van vis en wil graag bijleren. Werkt goed samen met de vis-leveranciers en daagt hun ook uit met mooie producten te komen.

• Kennis van zaken en commitment is belangrijker dan leeftijd.

• Meedenken over innovaties en verbeteringen.

• Jouw ervaring en vakkundigheid zorgen ervoor dat je de visafdeling, optimaal laat functioneren.

• Op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen wat betreft duurzame visvangst en vistrends

• Iemand die verantwoordelijk, hygiënisch en gestructureerd te werk gaat

Nog wat steekwoorden;

• Positief, enthousiast, gezellig, communicatief, zeer gast- en servicegericht, resultaatgericht, team player, proactief, neemt initiatief, representatief.

Stuur je C.V. met motivatie en foto naar info@vankatwijkvisdeli.nl

T.a.v. Marinke van Katwijk

Tel nr 06 24228596

VAN KATWIJK vis-deli

Lindengracht 99

1015KD Amsterdam