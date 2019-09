Vacature

Vacature: Vishandel Plat & Kwakman

COLLEGA GEVRAAGD

OM ONS TEAM TE VERSTERKEN

WIJ VRAGEN:

• Voor 1,2 of 3 dagen per week

• Voor in visverkoopwagen

• Mannelijke collega

WIJ BIEDEN:

• Goed loon

• Mooie werktijden

• Lekker dichtbij

Bel voor info: 06-82795025