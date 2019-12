Vacature

Vacature: Vishandel Tel

Vishandel Tel is sinds 1952 actief. Begonnen als een viswinkel met daarnaast een markthandel, heeft ons bedrijf zich in de afgelopen 50 jaar weten uit te breiden tot een van de grootste importeurs op het gebied van garnalen en buitenlandse vissoorten.

Voor versterking van ons team in Amsterdam zijn wij op zoek naar een

WINKEL/KASSA MEDEWERK(ST)ER

voor 4 dagen per week

De functie:

Je bent ons gezicht achter de kassa en samen met je collega’s verantwoordelijk voor de verkoop van onze producten, zorgdragen voor een goede presentatie van de producten, het netjes houden van de winkel, alsmede het schoonmaken van de winkel.

Wij zoeken:

Voor deze functie zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten die ervaring hebben met de kassa werkzaamheden en (winkel) verkoop. Daarnaast is goede beheersing van de Nederlandse taal een vereiste. Ervaring in de verkoop van vis is net als beheersing van de Engelse taal een pré. Kun je verder zelfstandig werken en ben je flexibel in werkdagen en –tijden? Dan is dit wellicht jouw baan.

We bieden:

- Een zelfstandige functie in een groeiende organisatie;

- Marktconforme beloning.

Geïnteresseerd?

Wil je meer weten over deze functie, vraag dit dan aan bedrijfsleider Marc Sijmonsbergen. Je vindt hem in onze winkel.

Is dit jouw baan? Mail dan je CV met bondige motivatiebrief naar onze HR-manager Angelique Metten-Buschman, angelique@personeelspraktijk.nl