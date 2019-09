Vacature

Vacature: Vishandel Volendam

Vacature Vishandel Volendam

incl. optie tot overname

Voor onze viswinkel in Amersfoort zijn wij op zoek naar een

(jonge)man voor 4 of 5 dagen in de week.

Wij bieden een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Tevens kunnen de werkdagen in overleg worden afgestemd.



Daarbij bieden wij de optie om, indien gewenst, de winkel in de toekomst over te nemen.

Wil je werken in een gezellig team en heb je de ambitie om in de toekomst zelf een viswinkel te runnen?

Neem dan contact op met Jack Molenaar (Keje), via:

• Tel: 0630537804

• Mail: jack-keje@hotmail.com

Ook voor vragen kun je altijd contact opnemen.

Tot slot kun je voor meer informatie over de winkel altijd onze website raadplegen:

www.vishandel-volendam.nl