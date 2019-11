Vacature

Vacature: VKS

VKS is op zoek naar een

Secretaresse M/V (24 uur per week)

Kom jij ook werken bij VKS? Werken bij VKS betekent deel uitmaken van een eigenzinnig en energiek bedrijf vol enthousiaste specialisten.

Wij houden ons dagelijks bezig met het reinigen en saneren van gebouwen, complexen en infrastructuren. Of het nu gaat om asbestsanering, Chroom-6 sanering, gevaarlijke stoffen sanering of specialistische reiniging. VKS staat voor Vakkennis, Kwaliteit en Service.

Binnen ons team is er ruimte voor een gedreven secretaresse (24 uur/3 dagen per week) die geen uitdaging uit de weg gaat. Jij verzorgt inkomende en uitgaande correspondentie, facilitaire zaken, ondersteunt de directiesecretaresse, plant afspraken in, ondersteunt de KAM coördinator en zorgt voor de representativiteit van kantoor. Slechts een kleine greep uit jouw werkzaamheden.

Wat bieden wij:

Een eigen werkplek

De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via trainingen

Een fijne werksfeer dankzij leuke collega’s

Extra’s zoals feestjes en barbecues

Een marktconform salaris, afhankelijk van je ervaring en competenties

Een telefoon, reiskostenvergoeding en pensioenregeling

Een contract op parttime basis met uitzicht op vast dienstverband

Gratis parkeren voor de deur

Wie ben jij?

Jij hebt

Een aantal jaren werkervaring in een soortgelijke functie

Vaardigheden en goede kennis van Office 365

Ervaring met AFAS (= een pré)

MBO werk/denkniveau

Affiniteit met kwaliteit en bent representatief

Een gezonde dosis humor

Jij bent

Een teamplayer

Nieuwsgierig, initiatiefrijk, kritisch en zelfstandig

Accuraat en stressbestendig

Iemand die de Nederlandse taal goed beheerst

Assertief en proactief

Solliciteren of meer weten?

Lida Verdonck / lverdonck@vks.nl / T 075 – 621 30 41