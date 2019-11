Vacature

Vacature: VKS

VKS is op zoek naar een

Financieel Administratief Medewerker M/V

(32-40 uur per week)

Kun jij een brug slaan van Finance naar de Organisatie? Zie jij een uitdaging in het optimaliseren van ons bedrijfsproces? Kom werken bij VKS en je zult deel uitmaken van een eigenzinnig en energiek bedrijf vol enthousiaste specialisten.

Wij houden ons dagelijks bezig met het reinigen en saneren van gebouwen, complexen en infrastructuren. Of het nu gaat om asbestsanering, Chroom-6 sanering, gevaarlijke stoffen sanering of specialistische reiniging. VKS staat voor Vakkennis, Kwaliteit en Service.

Binnen ons team is er ruimte voor een ervaren financieel administratief medewerker (32-40 uur per week) die in combinatie met AFAS en LINK2 ons bedrijfsproces zal optimaliseren. Jij zult verantwoordelijk zijn voor urenregistratie, debiteurenbewaking, controleren en accorderen van inkoopfacturen. Je bent sparringpartner voor directie en MT en jij zult verantwoordelijk zijn voor inrichting en opmaak van analyses en rapportages binnen AFAS. Slechts een kleine greep uit jouw werkzaamheden.

Wat bieden wij:

Een eigen werkplek

De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via cursussen en trainingen

Een fijne werksfeer, leuke collega’s, veel extra’s zoals feestjes en barbecues

Een marktconform salaris, afhankelijk van je ervaring en competenties

Een telefoon, reiskostenvergoeding en pensioenregeling

Een contract op full- of parttimebasis met uitzicht op vast dienstverband

Gratis parkeren voor de deur

Wie ben jij?

Jij hebt

HBO werk- en denkniveau

Een aantoonbaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie

Affiniteit met ICT, automatisering, goede kennis van AFAS Online en Excel;

Uitstekend analytisch denkvermogen en conceptueel inzicht

Een scherp ook voor detail

Een overtuigende persoonlijkheid met een gunfactor, in staat om mensen met elkaar te verbinden

Jij bent

Sociaal, secuur en een proactieve teamplayer

Nieuwsgierig, initiatiefrijk, kritisch en zelfstandig

Assertief, proactief en ondernemend met een gezonde dosis humor

Solliciteren of meer weten?

Lida Verdonck / lverdonck@vks.nl / T 075 – 621 30 41