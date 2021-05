Vacature

Vacature: YUSEN LOGISTICS BENELUX

Yusen Logistics is een wereldwijd opererende logistieke dienstverlener met air / ocean freight forwarding, distributie, opslag, warehousing en supply chain management in haar dienstenpakket. De Yusen Logistics Benelux organisatie heeft vestigingen in Nederland, België, Luxemburg, en Zweden. In totaal werken op deze vestigingen ruim 700 medewerkers. Yusen Logistics Edam BV is een logistieke dienstverlener, die zich gespecialiseerd heeft in z.g. ‘Final Mile’- distributie en ‘value-added logistics’. Dit betreft o.a. opslag, transport èn plaatsing van hoogwaardige technische apparatuur en machines, inclusief een breed scala aan aanvullende werkzaamheden zoals technische configuraties, pre-installatie, customizing, (re-) packing, etc YUSEN LOGISTICS BENELUX HEEFT EEN VACATURE VOOR EEN: Assistant Planner (40 uur) STANDPLAATS: EDAM

Wat houdt de job in:

Een functie waarin je verantwoordelijk bent voor volgende zaken:

• (Assisteren bij de) dagelijkse planning van ladingen,

wagenpark en chauffeurs;

• Onderhouden van contacten met diverse opdrachtgevers;

• Correct en accuraat verwerken van de gegevens in het transportmanagementsysteem;

• Oplossen van eventuele problemen tijdens of na het lossen;

• Het in ontvangst nemen van ritopdrachten, het uitcharteren hiervan en het telefonisch begeleiden en administratief afhandelen van de ritten;

• Het onderhouden en bijwerken van statistieken;

• Data invoeren in plansystemen.

Wie zoeken we:

Een fijne collega die ons team komt versterken en beschikt over volgende kwaliteiten:

• MBO werk- en denk niveau 4;

• Je werk efficiënt, kan snel schakelen en bent flexibel ingesteld en oplossingsgericht;

• Goede communicatieve vaardigheden, detail gericht en klantvriendelijk;

• Nederlands / Engels spreken en schrijven, een 3e taal Frans en/of Duits geniet voorkeur

• Geen 9 tot 5 mentaliteit

• Tijdens inwerkperiode mee op route i.v.m. leren werkzaamheden

• Je bent in staat zelfstandig en accuraat te werken en daarnaast ben je een teamplayer;

• In een soms hectische omgeving, ben je in staat het overzicht te behouden;

• Ervaring met Microsoft Office;

• Kwaliteit gericht.

Waarom Yusen Logistics ?

We hebben heel wat te bieden aan de juiste kandidaat:

• Een informele en internationale werksfeer;

• Ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing.

Ben jij dé match waar we naar op zoek zijn?

We ontvangen graag jouw CV en motivatiebrief :

Jessica.Maria@bnl.Yusen-Logistics.com T.a.v Jessica Kromhout van der Meer

Vragen? Stuur een mailtje naar bovenvermeld e-mailadres