Voegwerk uitgevoerd aan de Kettingbrug in Edam

Dinsdag werd door René Bibo van Bouwbedrijf Bibo uit Middelie, de laatste hand gelegd aan het voegwerk van de Kettingbrug. In opdracht van de gemeente zijn de bovenkanten van de vier brughoof-den opnieuw gevoegd. Het voegwerk was slecht en alles zat vol mos.

Met een hogedrukspuit is dit eerst gereinigd. Vervolgens zijn de voegen eruit gehakt en is alles weer nieuw gevoegd. Aan deze renovatieklus is 14 dagen gewerkt. Nog voor de intocht van Sint Nicolaas is het klaar.

De bovenkanten van de brughoofden van de Kettingbrug zijn nu weer gerenoveerd. De muren ter hoogte van het water zijn echter in slechte staat. Hier zitten stenen los en het voegwerk dient nodig onder handen genomen te worden. Dit herstel is over enige tijd aan de beurt.