Broeckgouw-bewoners zitten vol zorgen en twijfels

‘Waar zijn we met z’n allen mee bezig?’

Vragen, vragen en nog meer vragen. Voor menig bewoner van de Broeckgouw is de maat vol. Naar aanleiding van het artikel van twee weken terug in deze krant over betaalbare woningen, deden verschillende partijen hun beklag over hun ervaringen met de nieuwbouwwijk in Volendam. Mensen willen reageren, maar graag anoniem. ,,Wij houden ons hart vast.”

Voor veel bewoners zijn de tarieven voor het zogeheten meer- en minderwerk een hot item. ,,Die zijn echt absurd hoog, dat hoor je van iedereen”, vertelt persoon A, een Volendamse bouwvakker die momenteel zijn huis samenstelt. ,,Het is al waanzinnig dat je zeventig euro betaalt voor het verplaatsen van een aansluitpunt, en een dubbele wandcontactdoos kost tweehonderd euro. Als je je hele slaapkamer wilt laten vervallen, krijg je geen geld terug, maar moet je honderden euro’s bijbetalen. Voor het laten vervallen van een deur en kozijn betaal je telkens 65 euro. En het betrokken bouwbedrijf wil geen latei plaatsen boven de vervallen deuren, terwijl elk bouwbedrijf dat kan.”

Scheef

Als je je wasmachine-aansluiting wilt verplaatsen van de zolder naar de begane grond, kost dat 365 euro. Van de zolder naar de eerste verdieping bedraagt 290 euro. Daarover verbaast de bewoner zich eveneens. ,,Hiervoor hoeven ze dus minder leidingen aan te leggen, maar je moet er wel stevig voor betalen. En dan te bedenken dat wij vóór 15 november moesten beslissen over al ons meer- en minderwerk, terwijl we daar begin november pas een gedegen oordeel over konden vellen. We hadden niet eens tijd om er goed over na te denken en bepaalde dingen na te vragen.”

Persoon B, stukadoor van beroep, knikt bevestigend bij het aanhoren van dit verhaal. ,,Wij hebben er maar voor gekozen om de standaard deuren en kozijnen gewoon te laten plaatsen. Dan sloop ik die er daarna zelf weer uit. Dat is namelijk goedkoper dan het laten vervallen. Dit is natuurlijk een bizarre situatie, maar je hebt in die zin geen andere keuze.”

‘Dit is natuurlijk

een bizarre situatie,

maar je hebt geen andere keuze’

Als je zou besluiten om je badkamer zelf te ontwerpen en dus de standaard aangeboden badkamer te laten vervallen, zou je daar vervolgens krap 700 euro voor terug krijgen bij bepaalde huizen. Nu daarover klachten zijn ingediend, is dat bedrag met een paar duizend euro verhoogd. ,,Dat is maar goed ook. Als je een badkamer inclusief toilet laat bouwen, ben je namelijk zo tienduizend euro verder. Een teruggave van 700 euro is dan nogal scheef.”

Overigens kreeg persoon B vorige week een verrassend bericht van het dienstdoende tegelbedrijf. ,,Daaruit bleek dat we qua sanitair voor de badkamer ruime keuze hebben, terwijl de aannemer eerder juist vertelde dat we niet veel mogelijkheden zouden hebben. Enige probleempje: we zijn nu over de sluitingsdatum heen, dus in principe is er geen weg meer terug voor ons. Ik heb er inmiddels een mailtje over gestuurd naar de aannemer. Er is nog geen reactie op gekomen. Hopelijk valt er alsnog een mouw aan te passen.”

Toezichthouder

Beide bewoners vinden dat de gemeente de rol van toezichthouder veel beter zou moeten invullen, aangezien zij de projectontwikkelaar is. ,,Ik had een woonadviseur van de uitvoerder tegenover me zitten en als ik dan zei dat ik het best prijzig vond, praatte zij het allemaal goed”, vertelt persoon A. ,,Maar als ik het checkte bij collega-bouwbedrijven, hoorde ik andere verhalen. Als je dan vervolgens weer vraagt om tekst en uitleg bij de uitvoerder, krijg je daar geen duidelijk antwoord op. Er wordt sowieso héél slecht geïnformeerd. Maar als je je aanbouw bevestigt, hebben ze plots wel meteen een reactie.”

Hij gaat verder: ,,Twee weken geleden kregen we weer een mail over de leidingen met betrekking tot het badmeubel. Als we die leidingen uit de muur willen laten komen, wat tegenwoordig heel normaal is met de hangende badmeubelen, moeten we daar weer honderd euro meer voor betalen. Dat is gewoon nog even snel vierduizend euro pakken op veertig huizen, want niemand wil die pijpen uit de vloer laten komen. Ik vrees nu al voor de kosten die nog gaan komen.”

‘Toen we over het aardgasvrij

wonen begonnen tegen de aannemer,

werd ons verteld

dat zij het ook niks vond’

Persoon C, die inmiddels zijn woning heeft betrokken, kan daar meer over vertellen. Hij zat tot een jaar geleden met hetzelfde probleem. ,,Een pijpje voor de droger was 385 euro. Een buitenkraantje in de achtertuin 325 euro. Stopcontacten laten verleggen, 225 euro. En als je standaard stalen kozijnen wilde laten omzetten naar houten kozijnen, kostte dat 535 euro per kozijn. En dat keer dertien. Terwijl je voor zo’n kozijn bij een kwalitatief hoogstaande partij uit Volendam véle malen minder hoeft te betalen.”

Persoon B: ,,De aannemer gebruikt vaak als argument dat de tekeningen moeten worden veranderd als je iets wilt aanpassen. Maar dat is met één druk op de knop geregeld.”

Aardgasvrij wonen

Er zijn nog veel meer klachten hoorbaar, vooral van bewoners die reeds woonachtig zijn op de Broeckgouw. Bij diverse huizen op de Keetzijde en de waterwoningen op de Bruine Bank zou alleen al het stuc- en schilderwerk beneden alle peil zijn geweest. Meerdere bewoners waren het na verloop van tijd dusdanig zat dat ze zelf een bouwvakker inhuurden, hetgeen weer extra geld kostte. Zo waren er ook huizen waarbij de wc’s in de badkamers geen afvoer hadden. Die huizen hebben nu naar verluidt een opbouwpijp door de badkamer heen lopen, omdat het te laat was om de pijp onder de vloer te plaatsen.

Het volgende heikele punt waar bewoners van de huizen in fase 9 en 10 voor vrezen, is het aardgasvrij wonen. De gemeente heeft ervoor gekozen om alle nieuwe woningen aardgasvrij te laten bouwen, met als achterliggende gedachte het Klimaatakkoord van Parijs. Er zijn meerdere aardgasvrije warmtesystemen om voor te kiezen. De gemeente heeft uiteindelijk zijn voorkeur gegeven aan de individuele bodemwarmtepomp. Dit systeem zou zich in de praktijk hebben bewezen, zo garandeert de gemeente zelf.

Volgens de gemeente is het principe simpel: de warmteverliezen van de woning worden geminimaliseerd, doordat de buitenschil van de woning optimaal wordt geïsoleerd en een hoge kierdichtheid krijgt. Verder heeft de aangeboden woning onder meer drievoudige beglazing. Door dit soort maatregelen zou de warmtevraag worden verminderd. De warmtepomp voorziet vervolgens in de resterende warmtebehoefte.

Ramp

In de officiële Broeckgouw-folder omtrent dit onderwerp, wordt alleen het rooskleurige verhaal over de voordelen van het warmtesysteem verteld. Een kritische kanttekening is er niet gemaakt. En dat terwijl de bewoners wel degelijk bezorgd zijn. ,,Toen we erover begonnen tegen de aannemer, werd ons verteld dat zij het ook niks vond en dat we blij moeten zijn als het maximaal 20, 21 graden wordt in huis”, zegt persoon B. ,,Dat is in mijn ogen niet comfortabel wonen. In de folder wordt een lofzang afgestoken, maar op het internet zijn diverse verhalen te lezen van mensen die het een ramp vinden. Als je daar vragen over stelt aan het bedrijf dat het gaat bouwen, worden we doorverwezen naar de aannemer. De aannemer zegt op haar beurt: ‘ik ben blij dat ik niet zo’n huis heb’. Dan denk ik bij mezelf: waar zijn we dan met z’n allen mee bezig? Wij zijn hier best wel angstig voor.”

Er heerst bij de geïnterviewde personen tevens een zeker gevoel van machtsmisbruik. ,,Ik wilde in eerste instantie zo veel mogelijk zelf gaan bouwen, maar beetje bij beetje merk ik dat ik het meeste werk noodgedwongen door de aannemer moet laten doen”, aldus persoon B. ,,Als je namelijk zelf iets aanpast, is je garantie op het warmtesysteem ook weg. Stel dat je door dat systeem heen boort, ben je dus de pineut.”

Persoon A: ,,Ik ben benieuwd wat de gemeente gaat doen als straks blijkt dat het warmtesysteem niet doet wat het hoort te doen. Voorlopig kunnen we weinig anders dan hopen dat het allemaal werkt. En dat we niet verder worden belazerd met al die torenhoge prijzen voor meer- en minderwerk.”

Persoon D moest het heuglijke moment van het aankopen van een woning aan zich voorbij laten gaan. ,,Ik werd naar huis gestuurd met woningprijzen vanaf 280.000 euro en als je dan nog een aanbouw wilt, gaat het heel hard. Ik ben 23 en heb een eigen bedrijf, maar dit ga ik niet redden, ook al zijn we met z’n tweeën. Dan zie ik het een ander helemaal niet doen. Wij zijn dus gedwongen te wachten.”