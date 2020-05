De Speelderij weer beperkt geopend

Maandag ging speeltuin De Speelderij voor het eerst dit seizoen weer open. De officiële start was gepland op zaterdag 4 april, maar vanwege de coronaperikelen mocht de speeltuin niet eerder open.

In overleg met de gemeente kon de opening onder stikte voorwaarden nu eindelijk plaatsvinden. Meteen al werd De Speelderij goed bezocht. Voorlopig is de openstelling alleen maandag tot en met vrijdag van 10.00-12.00 uur. Er mogen maximaal 20 ouders naar binnen.

Aan de hand van het maximaal aantal van 20 plastic stoelen, die de begeleiders mee moeten nemen, kan zo gemakkelijk geteld worden of het aantal is bereikt. Zij mogen niet samen met de kinderen spelen in de speeltuin. De toiletgroep blijft gesloten en er is geen verkoop van drinkwerk, snoep en ijs vanuit het beheerdershuisje.